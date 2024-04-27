مشادة كلامية بين محمد صلاح ويورغن كلوب خلال مباراة بالدوري الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت المباراة بين نادي ليفربول ونظيره وست هام يونايتد، التي أُقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، مشادة بين المدرب يورغن كلوب ولاعبه محمد صلاح.

ففي الدقيقة 82 من زمن المباراة، قرر كلوب إدخال صلاح للمستطيل الأخضر، بدلاً عن زميله لويس دياز.

وقبل دخول محمد صلاح للميدان وعند وقوفه على خط الملعب، ظهر النجم المصري وهو ينتابه الغضب ويوجّه بعض الكلمات إلى يورغن كلوب، في حين حاول داروين نونيز وجو غوميز تهدئة صلاح.

وسيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على نتيجة المباراة، التي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ35 من مسابقة البريميرليغ.

وكان محمد صلاح (31 عاماً) قد سجّل هدفاً واحداً في آخر 6 مباريات لفريق "الريدز" بمختلف المسابقات.