حاول فك قفازاته.. تصرف "غريب" من مدافع أرسنال مع حارس مرمى توتنهام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي فيديو لتصرف غريب قام به مدافع أرسنال، بن وايت، مع حارس مرمى توتنهام هوتسبير، غولييلمو فيكاريو، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأخير، الأحد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ففي الدقيقة 15 من زمن المباراة وعند حصول فريق "الغانرز" على ضربة زاوية، تواجد بن وايت داخل منطقة جزاء المنافس، وحاول فك قفاز حارس المرمى غولييلمو فيكاريو.

وكان نادي أرسنال قد نجح في تسجيل هدفه الأول من ضربة الزاوية، عبر لاعبه إيميل هويبيرغ.

وتأتي مواجهة نادي أرسنال مع مضيفه فريق "السبيرز" في الجولة 35 من مسابقة البريميرليغ.

وينافس فريق "الغانرز" على لقب المسابقة هذا الموسم 2024/2023، فيما يطمح نادي توتنهام باحتلال المركز الرابع على جدول الترتيب، للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.