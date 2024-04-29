دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد جوشوا كيميش، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، بمستوى نادي ريال مدريد الإسباني في مسابقة دوري أبطال أوروبا (تشامبيونز ليغ).

ويلتقي فريق "البافاري" مع منافسه "الميرنغي" على أرض ملعب "أليانز أرينا"، الثلاثاء المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي من المسابقة الأوروبية.

وفي مؤتمر صحفي يسبق المباراة، سُئل كيميش عمّا إذا كان نادي ريال مدريد يحقق الفوز "بالحظ" في تشامبيونز ليغ.

وأجاب جوشوا كيميش، قائلاً: "ما يفعله نادي ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ليس مسألة حظ، بالطبع إنّه شيء آخر، إنهم يعلمون أن بإمكانهم التسجيل والفوز حتى النهاية".

وأضاف: "ستكون مواجهة بين ناديين كبيرين، نعلم أن ريال مدريد لديهم الكثير من الخبرة والجودة بين صفوفهم، هم يثقون بأنفسهم ويعلمون نقاط قوتهم".

وأكد متوسط ميدان نادي بايرن ميونخ أن فريقه سيدخل المباراة بـ"ثقة كبيرة"، قائلاً: قدمنا أداءً جيدًا في المباراتين أمام آرسنال (في الدور ربع النهائي) ولن يكون هناك أي سبب لتقديم عكس ذلك".

وعن حافز الفريق للوصول إلى المباراة النهائية، قال: "نهائي 2020 كان مميزًا، فقط باستثناء عدم وجود الجماهير معنا، ولكن هذه المرة لدينا فرصة لاختبار ذلك الشعور وسط الجماهير، لدينا تركيز كبير على المباراة غدًا، ونتطلع لأن نضع أنفسنا في موقف جيد لمباراة الإياب".

ويعتبر فريق "الميرنغي" الأكثر فوزًا بلقب تشامبيونز ليغ بواقع 14 مرة، فيما حقق فريق "الميرنغي" اللقب 6 مرات.