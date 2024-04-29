دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر نادي الهلال السعودي، الاثنين، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا) صورة للاعبيه، مالكوم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، على هامش استعدادات الفريق لمواجهة اتحاد جدة، الثلاثاء المقبل، ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك.

وأظهرت الصورة مالكوم وهو يحمل زميله سافيتش، وعلّق فريق "الأزرق الهلالي"، قائلاً: "نأسف لسوء الفهم، مالكوم ظنك كأساً، لأن كلاكما مصنوع من الذهب".

وتفاعل متابعون مع تدوينة نادي الهلال، إذ قالت متابعة: "يسعد لي جوكم يارب وفالكم الفوز"، وكتبت أخرى: "اخخخ يالعشق فعلًا حقيقة حقيقة".

هذا الموسم 2024/2023، سجّل مالكوم 21 هدفًا وقدّم 10 تمريرات حاسمة، بعد خوضه 43 مباراة، فيما أحرز سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش 11 هدفًا وصنع 15 آخرين عقب مشاركته في 38 مباراة.