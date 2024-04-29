دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه محمد نور، لاعب المنتخب السعودي واتحاد جدة السابق، رسالة إلى لاعبي فريق "النمور" قبل مواجهة نظيره الهلال، الثلاثاء المقبل، ضمن الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك.

وطالب محمد نور لاعبي اتحاد جدة بإظهار رد فعل في المباراة المقبلة، بعد خسارتهم أمام فريق "الأزرق الهلالي" في المواجهات الماضية، وبذل مجهوداً كبيراً لإسعاد الجماهير.

قال محمد نور لبرنامج "دورينا غير" السعودي، مخاطباً لاعبي فريق "النمور": "قاتلوا، الاتحاد يكون خسران وعادي، اللاعبون يلعبون عادي، مافي رد فعل في الملعب، مافي زعل، أنت لأنك خسران لازم تلعب بشكل جامد وبضغط، مافي هذه الأشياء، نستقبل الهدف الأول والثاني كله عادي"، حسب قوله.

وأضاف: "الاتحاد فقد الهوية، مافي هوية، اللاعبون بعد الخسارة يظهرون في أول تمرين وهم يضحكون، الابتسامات تكون واضحة"، حسب تعبيره.

وأكمل محمد نور: "المفروض في المباراة المقبلة تسوي كل شيء، تلعب لأجلك ولأمك وأبوك وأخوانك وأصدقائك وللجمهور وبعدين للاتحاد، أنا متأكد أنه سيكون هناك رد فعل، فزت يكون مبروك، ما فزت مشكور، تكون قدمت كل شيء"، على حد قوله.

ويتكرر لقاء الفريقين للمرة السابعة هذا الموسم بمختلف المسابقات، وكان نادي الهلال قد فاز في المباريات الست الفائتة.