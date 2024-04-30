هكذا أجاب مدرب برشلونة عند سؤاله عن مستقبل ليفاندوفسكي مع النادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، التعليق على مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق الكتالوني.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت مؤخرًا أن ليفاندوفسكي سيغادر أسوار نادي برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من أنه يرتبط مع الفريق الكتالوني بعقدٍ يمتد حتّى يونيو/ حزيران 2025.

وسُئل تشافي عن مستقبل روبرت ليفاندوفسكي مع النادي الإسباني، خلال مؤتمر صحفي، وأجاب قائلاً: "لن أتحدث عن مستقبل أي لاعب، لن ذلك لن يساعدنا، لكني سعيد جدًا بليفاندوفسكي، هو المهاجم الأساسي في فريقنا، ويعمل بجد".

وأضاف: "إنه لاعب مذهل، إنه مثال داخل الفريق على مدى جديته في العمل وكيفية التدريب، ولهذا السبب سجّل 3 أهداف في مرمى نادي فالنسيا".

وتابع المدرب البالغ من العمر 44 عامًا، قائلاً: "إنه حريص، لديه الشخصية والشجاعة، أنا سعيد جدًا من أجله".

وكان روبرت ليفاندوفسكي قد أحرز ثلاثية (هاتريك)، ليقود نادي برشلونة إلى فوز على نظيره فالنسيا بنتيجة 2/4، على أرض ملعب الأول، الاثنين الماضي، وضمن منافسات الدوري الإسباني (لا ليغا).