مرشح جديد لرئاسة نادي اتحاد جدة السعودي.. وأنمار الحائلي: سأدعمه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن لؤي ناظر، شخصية أعمال سعودي، الأربعاء، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، عزمه الترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، اعتبارًا من الموسم المقبل.

وكتب لؤي ناظر: "انطلاقًا من حبي لهذا الوطن الغالي وللرياضة السعودية التي تحظى برعاية ودعم غير مسبوق من قبل قيادتنا الرشيدة، وانتمائي الشخصي لنادي الاتحاد السعودي، ورضوخًا لرغبة جماهير هذا النادي العريق وعميد الأندية السعودية، أعلن رغبتي في الترشح لرئاسة نادي الاتحاد للموسم القادم".

وأضاف: "سوف أتقدم رسميًا غدًا (الخميس) بإذن الله لمجلس ادارة النادي ووزارة الرياضة وصندوق الاستثمارات العامة بطلب السماح لي الاطلاع على جميع المعلومات المتوفرة، لديهم لتقييم الأوضاع الحالية مع الجهات المختلفة والاستعداد للموسم القادم - في حالة الفوز بالانتخابات - مع استعدادي الكامل للتوقيع على اتفاقيات حفظ السرية".

وأكمل لؤي ناظر: "سأطلب الاجتماع مع الادارة التنفيذية للنادي للتعرف عليهم والنقاش معهم فيما يخص التحضيرات للموسم القادم بشكل خاص، وأتطلع لتكوين مجلس ادارة جديد يشمل دماء شابة جديدة يستحق إحترام الجميع وقادر على تفعيل دور الشركة الغير ربحية".

من جانبه، أعلن أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة الحالي، دعمه للؤي ناظر، الذي سبق أن تولى المهام الإدارية لفريق "النمور" بين عامي 2018 و2019.

وقال الحائلي: "جماهير الاتحاد الوفية، تشرّفت بخدمة نادينا طيلة الأعوام الماضية، وعملت أنا وزملائي في مجلس الإدارة كافة ما في وسعنا لخدمة هذا الكيان، ولم ندخر جهدًا أو مالاً لإعادة الفريق إلى وضعه الطبيعي في المنافسة".

وتابع: "الحمد لله أثمر عمل الأربعة أعوام الأولى عن تحقيق العديد من المنجزات، منها بناء فريق استطاع تحقيق أول بطولة سوبر لخزائن نادينا وإعادة لقب الدوري الاستثنائي بعد غياب طويل لخزائن نادينا والذهاب وتمثيل المملكة العربية السعودية في كأس العالم للأندية كأول نادي مستضيف للبطولة".

وواصل أنمار الحائلي: "اليوم بعد أن أعلن الأستاذ لؤي ناظر عزمه للترشح لرئاسة النادي فإنني أؤكد ما أعلنته سابقًا بأنني سوف أقدّم الأصوات التي أملكها في الجمعية العمومية لصالحه، متمنيًا له ولنادينا التوفيق والنجاح، جمهور الاتحاد العظيم كلمة شكرًا لاتوفيكم حقكم طيلة دعمكمالسنوات الماضية شكرًا لكم من الأعماق، ونراكم على خير".