دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل سعود عبد الحميد، لاعب الهلال، هدفاً واحداً، ساهم من خلاله في فوز فريقه على نظيره اتحاد جدة بنتيجة 1/2، الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الملك السعودي.

واحتفل سعود عبد الحميد بهدفه بطريقة مُثيرة على خط الملعب، إذ تحصل على كرسي، كان لأحد المصورين، ثمّ جلس عليه، وهي احتفالية شهدتها الملاعب الأوروبية في وقت سابق.

وقال سعود عبد الحميد لقناة "SSC" السعودية، عقب المباراة: "الحمد لله قدرنا نطلع بالفوز، الحمد لله ربنا أكرمني وسجلت هدف، والله هذه الاحتفالية شايفها في الدوري الإنجليزي، بالأخص اللاعب محمد قدوس، عجبتني وسويتها".

وأضاف: "اعتذرت لجماهير اتحاد جدة (بسبب الاحتفالية) كان لازم اعتذر لكوني سبق وأن لعبت للفريق".

وبَاتَ سعود عبد الحميد (24 عاماً) برصيده 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، بعد خوضه 45 مباراة بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023.