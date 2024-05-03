دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجمعة، تفاعلا بتعليق ساخر على خبر نشره أحد المواقع بأن مصر "المنتخب الأقوى في تاريخ بطولات العالم للإسكواش للسيدات"، موضحا أنه رغم ذلك فإن "مصر لم تصوت لصالح إدخال لعبة الإسكواش في الأوليمبياد".

وقال منشور لموقع "سبوترس نيوز إيجيبت" على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الخميس، أن مصر هي "المنتخب الأقوى في تاريخ بطولات العالم للاسكواش للسيدات".

ونشر الحساب أسماء 4 لاعبات من أبطال منتخب مصر للسيدات للعبة الإسكواش وهن:

-نور الشربيني الأولي عالمياً

-نوران جوهر الثانية عالمياً

-هانيا الحمامي الثالثة عالمياً

-نور الطيب الخامسة عالمياً

وقال نجيب ساويرس معلقا عبر حسابه على "إكس"، ردا على هذا الخبر: "ومصر مصوتتش لإدخال لعبة الإسكواش في الأوليمبياد!".

وأثار رد رجل الأعمال المصري تفاعلا على المنصة ذاتها:، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

وفي أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، كانت قد "وافقت اللجنة الأولمبية الدولية على انضمام 5 رياضات جديدة منها، الإسكواش والكريكيت والبيسبول-سوفت بول إلى البرنامج الأولمبي في دورة ألعاب 2028 بلوس أنجلوس".