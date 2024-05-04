دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صعد نادي إيبسويتش تاون، الذي يلعب في صفوفه المصري سام مرسي والعراقي علي الحمادي، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، بعد غياب دام 22 عاماً.

وجاء صعود نادي إيبسويتش تاون لمسابقة البريميرليغ بعد تفوقه على نظيره هدرسفيلد تاون بهدفين دون رد، على أرض ملعب الأول، السبت.

ووقع نادي إيبسويتش تاون في المركز الثاني على سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) هذا الموسم برصيد 96 نقطة، ليحجز بطاقة الصعود إلى دوري الأضواء.

وعقب الصعود، أظهرت لقطات مصورة فرحة "جنونية" للاعب سام مرسي وزميله علي الحمادي مع جماهير فريقهما، إذ اقتحم المشجعون المستطيل الأخضر وشاركوا اللاعبين الاحتفال.

وشُوهد متوسط الميدان سام مرسي (32 عاماً) والمهاجم علي الحمادي (22 عاماً) وهما يُحملان على أكتاف الجماهير، ثم أكملا الاحتفال في غرفة الملابس.