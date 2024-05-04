دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات مصورة تظهر رد فعل أندوني إيراولا، المدير الفني لبورنموث، على إلغاء هدف فريقه أمام أرسنال، على هامش مواجهة الفريقين، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

فعند الدقيقة 75 من زمن المباراة، ألغى الحكم هدفا لبورنموث بعد العودة لتقنية الـ"VAR"، عبر تسديدة من على خط منطقة الجزاء، بسبب تدخل أحد اللاعبين على حارس مرمى أرسنال، دافيد رايا، داخل الصندوق.

وبيّنت لقطات المدرب أندوني إيراولا وهو ينتابه الضحك بعد إلغاء الهدف، إذ سخر من قرار الحكم.

وخسر بورنموث، تحت قيادة أندوني إيراولا، من مضيفه أرسنال بثلاثية نظيفة، في الجولة الـ36.

وبهذه النتيجة، عزز أرسنال من صدارته لجدول ترتيب مسابقة البريميرليغ برصيد 83 نقطة، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة 48 في المركز العاشر.