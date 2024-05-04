دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حقق اللاعب إسماعيل مطر برفقة نادي الوحدة لقب مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في الإمارات، بعد الفوز على نادي العين بهدف نظيف في المباراة النهائية، الجمعة الماضي.

ويعد هذا اللقب هو الأخير لإسماعيل مطر في مسيرته الكروية، إذ قرر اعتزال لعبة كرة القدم مع نهاية الموسم الجاري 2024/2023.

ووثقت عدسة الكاميرا اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً وهو يذرف الدموع بعد صافرة نهاية المباراة، في حين كان جمهور نادي الوحدة قد رفع لافتة كبيرة على المدرجات، تحمل صورة إسماعيل مطر، وقد رددوا هُتافات خاصة به.

كما وجّه لاعبو نادي الوحدة رسائل لزميلهم إسماعيل مطر، أعربوا من خلالها عن شعورهم بالسعادة والفخر بعد اللعب بجانب أحد أفضل اللاعبين على مر تاريخ الكرة الإماراتية.

وكان إسماعيل مطر قد بدأ مسيرته في المستطيل الأخضر عام 2001، وقد ارتدى قميص نادي الوحدة لسنوات طوال ولعب لفترة قصيرة مع نادي السد القطري، ومثّل منتخب الإمارات في البطولات الدولية.

على صعيد مسابقات الأندية، لعب إسماعيل مطر 330 مباراة، سجّل خلالها 49 هدفاً وقدّم 73 تمريرة حاسمة.

فيما شارك إسماعيل مطر في 74 مباراة دولية مع منتخب بلاده، أحرز خلالها 15 هدفاً وصنع 4 آخرين.