دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف تصرف قام به لاعبو نادي خيتافي أنظار المتابعين، على هامش مباراة الفريق مع نظيره أتلتيك بيلباو، على أرض ملعب الأول، الجمعة، ضمن منافسات الدوري الإسباني (لا ليغا).

وكان لاعبو نادي خيتافي قد دخلوا بصحبة أمهاتهم إلى المستطيل الأخضر قبل انطلاق صافرة بداية المباراة، تقديراً لهن بالتزامن مع عيد الأم في إسبانيا.

ونشر حساب نادي خيتافي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) لقطات مصورة من دخول اللاعبين وأمهاتهم إلى الميدان، وعلّق قائلاً: "وراء كل لاعب عظيم امرأة، حضور خاص في مباراة اليوم (الجمعة) هنا في ملعب كوليسيوم".

وكان نادي خيتافي قد تعرض للخسارة من ضيفه أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد، في الجولة الـ34 من مسابقة الدوري الإسباني.

وتجمد رصيد نادي خيتافي عند النقطة 43 في المركز العاشر على سلم ترتيب مسابقة "لاليغا"، فيما وصل نادي أتلتيك بيلباو للنقطة 61 في المركز الخامس.