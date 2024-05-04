دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني (لا ليغا) هذا الموسم 2024/2023، بعد ضمانه الاستمرار في صدارة جدول الترتيب، قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.

وكان فريق "الميرنغي" قد فاز على منافسه قادش بثلاثية نظيفة، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأول، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ34.

كما استغل نادي ريال مدريد خسارة غريمه التقليدي وصاحب المركز الثاني، برشلونة، من نادي جيرونا بأربعة أهداف لاثنين.

واحتل فريق "الميرنغي" المركز الأول برصيد 87 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن ملاحقه، الفريق الكتالوني.

ويعد هذا هو اللقب رقم 36 لنادي ريال مدريد على مر تاريخ مشاركاته في المسابقة.