ارتداء علي معلول لشارة القيادة مع الأهلي يثير تفاعلاً.. والنادي يعلّق

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نشر الأحد ، 05 مايو / أيار 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع ارتداء اللاعب علي معلول لشارة القيادة مع النادي الأهلي، خلال مواجهة فريقه والجونة، على أرض ملعب الأول، السبت، وضمن منافسات الدوري المصري.

فعند الدقيقة 61 من زمن المباراة، ارتدى معلول شارة قيادة فريق "المارد الأحمر" للمرة الأولى، بعد استبدال قائد الفريق، كريم نيدفيد، وعدم تواجد اللاعبين الذين كانوا يرتدون الشارة في المباريات الماضية.

وعقب تحصله على الشارة، هتفت جماهير النادي الأهلي، الحاضرة في المدرجات، باسم اللاعب التونسي (34 عاماً).

وبعد نهاية المباراة بفوز فريق "المارد الأحمر" بثلاثية نظيفة، نشر النادي عبر حسابه على منصة "إكس" (توتير سابقاً) لقطات لعلي معلول وهو يتقلد شارة القيادة.

وكتب النادي: "لحظة لا تنسى في مسيرة علي معلول ملك الحلول مع نادي القرن".