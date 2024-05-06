باير ليفركوزن يدخل تاريخ كرة القدم الأوروبية بهذا الرقم القياسي

(CNN) -- مدّد نادي باير ليفركوزن مسيرته الرائعة الخالية من الهزائم إلى 48 مباراة، بعد فوزه الساحق على نظيره آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 1/5 في الدوري الألماني (بوندسليغا).

بهذا الفوز، عادل نادي باير ليفركوزن الرقم القياسي لأطول سلسلة بدون هزيمة في جميع مباريات المستوى الأعلى منذ بدء المنافسة الأوروبية، وفقًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويتقاسم النادي الألماني هذا الرقم مع نادي بنفيكا البرتغالي، إذ سجله الأخير بين عامي 1963 و1956.

وسيكون لدى باير ليفركوزن فرصة لتحطيم هذا الرقم القياسي، الخميس المقبل، عندما يلعب مع نادي روما في مباراة الإياب من الدور نصف النهائي في الدوري الأوروبي (اليوروباليغ).

الرقم القياسي المسجل في 62 مباراة بدون هزيمة هو باسم نادي سلتيك الاسكتلندي، فبي الفترة من 1915 إلى 1917، و كانت تلك المباريات كلها في الدوري المحلي.

قال تشابي ألونسو، مدرب نادي باير ليفركوزن، عقب الفوز على نادي آينتراخت فرانكفورت: "مستوانا وثباتنا طوال الموسم رائع، ولكننا نمضي قدماً دائماً، نحن نركز دائماً على العمل والتحسن".

لقد حدث شيء خاص في باير ليفركوزن هذا الموسم، إذ تُوج الفريق بلقب البوندسليغا الأول في تاريخ النادي الممتد 119 عامًا، وأنهى هيمنة منافسه بايرن ميونخ التي استمرت 11 عامًا، كما وصل إلى نهائي كأس ألمانيا وامتلاك فرصة خوض نهائي اليوروباليغ.

إن القيام بكل ذلك دون خسارة مباراة واحدة كان أحد القصص البارزة في كرة القدم العالمية هذا الموسم.

ويعود الفضل إلى المدرب تشابي ألونسو في غرس أسلوب عدم الموت أبدًا في لاعبيه، فقد أصبح الفريق مشهورًا بميله إلى تسجيل الأهداف المتأخرة عندما تبدو الاحتمالات مكدسة ضده.

لكن المدرب تشابي ألونسو ليس راضيًا عن إنجازات فريقه حتى الآن، ويريد مواصلة المسيرة المذهلة حتى نهاية الموسم.

ولا يزال أمام باير ليفركوزن مباراتان في الدوري الألماني، إضافة لنهائي الكأس ومباراة مع نادي روما، ونهائي محتمل في الدوري الأوروبي.

قال تشابي ألونسو: "لا يزال أمامنا مباريات لنلعبها لتحقيق أهدافنا الكبيرة في جميع المسابقات، المباراة القادمة مهمة بالنسبة لنا، مباراة الإياب من نصف نهائي الدوري الأوروبي، فرصة للوصول إلى النهائي".

وأضاف: "في كرة القدم، من الصعب أحيانًا التوقف، عليك أن تستعد للمباراة القادمة، والمباراة القادمة هي مباراة كبيرة بالنسبة لنا، نأمل أن تتاح لنا الفرصة للتأهل إلى النهائي الأوروبي مرة أخرى".