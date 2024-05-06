دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل حكيم زياش، لاعب غلطة سراي، هدفين، ساهم من خلالهما في فوز فريقه على سيفاسبور بنتيجة 1/6، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأول، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري التركي.

وجاء هدف حكيم زياش الثاني بطريقة جميلة للغاية، عند الدقيقة 60 من زمن المباراة، إذ سدد الكرة بقوة وبراعة من منطقة بعيدة عن المرمى، وقد سكنت أعلى الزاوية اليمنى لحارس المنافس، ليحرز أحد أجمل الأهداف في مسيرته الكروية.

وبَاتَ المهاجم المغربي، البالغ من العمر 31 عامًا، برصيده 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة، بعد خوضه 21 مباراة مع غلطة سراي بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023.

في حين وصل غلطة سراي للنقطة 96 في صدارة سلم ترتيب أندية الدوري التركي هذا الموسم، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه، فنربخشة.