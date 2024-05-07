دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز المصري سام مرسي بجائزة أفضل لاعب للرجال في صفوف نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي عن الموسم الجاري 2024/2023.

وعقب فوزه بالجائزة، كتب سام مرسي عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا): "يا له من موسم، شكراً لجميع المشجعين على دعمكم، أتمنى أن يكون الجميع قد استمتع بالأيام القليلة الماضية التي صنعنا فيها التاريخ، نحن في الدوري (الإنجليزي) الممتاز".

وجاء فوز اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، بهذه الجائزة بعد مستوياته العالية هذا الموسم، التي ساهمت في صعود نادي إيبسويتش تاون إلى مسابقة البريميرليغ، بعد غياب دام 22 عاماً.

وشارك سام مرسي في 42 مباراة في دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، سجّل خلالها هدفين وقدم 7 تمريرات حاسمة، وقد ارتدى متوسط الميدان المصري شارة قيادة الفريق في مباريات عدّة.