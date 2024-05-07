السعودية.. طريقة احتفال فراس البريكان بهدفه أمام الهلال "تخطف الأنظار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- افتتح مهاجم أهلي جدة فراس البريكان أهداف مباراة فريقه مع الهلال، التي تقام على أرض ملعب الأول، الاثنين، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف البريكان عند الدقيقة 30 من زمن المباراة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واحتفل فراس البريكان بهدفه بطريقة لافتة، إذ رقص على خط الملعب وتحت أنظار الجماهير وكأنه يعزف على الغيتار.

ويعد هذا الهدف الأول للاعب البالغ من العمر 23 عاما والذي يطلق عليه لقب "العازف" في شباك فريق "الأزرق الهلالي" على مر تاريخ مشاركاته في دوري "روشن".

ويلعب أهلي جدة مع ضيفه الهلال في إطار منافسات الجولة 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويقع نادي أهلي جدة في المركز الثالث على سلم ترتيب أندية المسابقة برصيد 55 نقطة، فيما يعتلي فريق "الأزرق الهلالي" الصدارة بـ83 نقطة.