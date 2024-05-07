دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع لقطات مصورة لجورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، ولاعبه مالكوم، بعد فوز الفريق على أهلي جدة بهدفين لواحد، الاثنين، في الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهرت اللقطات جيسوس وهو يحمل لاعبه مالكوم على ظهره في أرض الملعب، على هامش احتفالات الفريق بتحقيق الانتصار على ضيفه أهلي جدة، ضمن منافسات الجولة الـ28.

وكان مالكوم قد سجّل هدف فريق "الأزرق الهلالي" الثاني في الدقيقة 89، بطريقة جميلة للغاية، إذ راوغ لاعبي المنافس ثمّ سدد الكرة نحو المرمى، بعد أن كانت النتيجة تشير للتعادل 1/1.

بهذا الفوز، اقترب نادي الهلال من حسم لقب دوري "روشن" هذا الموسم لصالحه، إذ عزز من صدارته لجدول الترتيب برصيد 86 نقطة.

وقال جورجي جيسوس في مؤتمر صحفي، عقب المباراة: "أحب أبارك للاعبي الفريقين على الأجواء الرائعة التي شهدتها المباراة والسيناريو الذي انتهت عليه، كانت مباراة من مباريات القمة في أفضل الدوريات حول العالم".

وأضاف: "المباراة المقبلة قد نحسم فيها لقب الدوري لصحالنا، إذ تبقى لنا نقطة واحدة، أتمنى أن يكون الملعب ممتلئاً، ومليئاً بأجواء احتفالية وأن يشعر اللاعبون والجماهير بالسعادة".