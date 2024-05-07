"قمة مرتقبة" بين ريال مدريد وبايرن ميونخ.. برأيك من سيصل لنهائي دوري أبطال أوروبا؟

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
"قمة مرتقبة" بين ريال مدريد وبايرن ميونخ.. برأيك من سيصل لنهائي دوري أبطال أوروبا؟
Credit: Alexander Hassenstein/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستقبل نادي ريال مدريد الإسباني منافسه بايرن ميونخ الألماني على أرض ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وسيطر التعادل بهدفين لمثلهما على نتيجة مواجهة الذهاب بين الفريقين، الّتي أقيمت في الأراضي الألمانية.

وفي آخر 5 مواجهات بين الفريقين، فاز فريق "الميرنغي" بمباراتين مقابل فوز وحيد لفريق "البافاري"، بينما خيّم التعادل على مباراتين.

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي بإمكانه حسم مواجهة الإياب لصالحه والوصول للمشهد الختامي من مسابقة تشامبيونزليغ هذا الموسم 2024/2023، فما رأيك؟

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.