دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستقبل نادي ريال مدريد الإسباني منافسه بايرن ميونخ الألماني على أرض ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وسيطر التعادل بهدفين لمثلهما على نتيجة مواجهة الذهاب بين الفريقين، الّتي أقيمت في الأراضي الألمانية.

وفي آخر 5 مواجهات بين الفريقين، فاز فريق "الميرنغي" بمباراتين مقابل فوز وحيد لفريق "البافاري"، بينما خيّم التعادل على مباراتين.

وتختلف التوقعات حول الفريق الذي بإمكانه حسم مواجهة الإياب لصالحه والوصول للمشهد الختامي من مسابقة تشامبيونزليغ هذا الموسم 2024/2023، فما رأيك؟