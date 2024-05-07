الدوري المصري.. هدف "عالمي" من لاعب الأهلي يثير تفاعلاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، هدفاً جميلاً للغاية في مرمى نادي الاتحاد السكندري، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأول، الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري المصري.

ففي الدقيقة 30 من زمن المباراة كانت النتيجة تشير لتقدم فريق "المارد الأحمر" بهدف وحيد، قبل أن يضيف رضا سليم الهدف الثاني، إذ سدد الكرة بقوة وبراعة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليمنى لحارس مرمى المنافس.

وتفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع هدف اللاعب المغربي البالغ من العمر 24 عامًا، الذي يعد من أفضل أهدافه في مسيرته الكروية.

ووصل رضا سليم للمساهمة التهديفية رقم 5 في الدوري المصري هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.