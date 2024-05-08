دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، التعليق على سؤال لأحد الصحفيين، عمّا إذا كان سيشجع ريال مدريد الإسباني أم بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وكان مبابي ورفاقه قد خسروا من بوروسيا دورتموند الألماني بمجموع مباراتي الذهاب والإياب من الدور نصف النهائي في المسابقة الأوروبية، بنتيجة 0/2.

وفي المنطقة الإعلامية المختلطة عقب مباراة الإياب، سأل الصحفي كيليان مبابي عن الفريق الذي سيدعمه في مواجهة أخرى تجمع فريق "الميرنغي" مع منافسه "البافاري".

ولم يجب اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، على سؤال الصحفي، بل بدا مندهشًا للغاية، قبل أن يغادر المنطقة الإعلامية المختلطة.

ويلتقي نادي ريال مدريد مع نظيره بايرن ميونخ على أرض ملعب الأول، الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي من مسابقة تشامبيونزليغ.

ويعد كيليان مبابي اللاعب الأكثر تداولاً في سوق الانتقالات، إذ ذكرت تقارير صحفية أن اللاعب في طريقه لمغادرة نادي باريس سان جيرمان والانضمام لصفوف فريق "الميرنغي".