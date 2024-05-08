هجوم بحمض أسيدي على لاعب الكرة فيصل حليم يدخله العناية المركزة

(CNN)-- قال مسؤولون في وقت متأخر، الثلاثاء، إن اللاعب فيصل حليم أحد نجوم منتخب ماليزيا لكرة القدم في "حالة حرجة ولكن مستقرة" بعد تعرضه لهجوم بمادة حمضية أدى إلى إصابته بحروق من الدرجة الرابعة.

وقال مسؤولون في كرة القدم الماليزية إن حركة فيصل حليم وكلامه تأثرت وسيحتاج إلى مزيد من الجراحة.

وأفادت الشرطة الماليزية أنه في 5 مايو/ أيار، رُش الشاب البالغ من العمر 26 عامًا بحمض الكبريتيك المركز أمام مركز تسوق خارج العاصمة كوالالمبور.

ونقل حليم، الذي يلعب كمهاجم لنادي سيلانغور لكرة القدم وكذلك المنتخب الماليزي، إلى مستشفى خاص قريب في العاصمة، بينما لا يزال واعيًا، وأضاف المسؤولون أنه أصيب بحروق شديدة في وجهه ورقبته وكتفيه ويديه وصدره.

وقال مسؤولون من اتحاد كرة القدم في سيلانغور إن الأطباء المتخصصين خلصوا، الثلاثاء، إلى أن حليم أصيب بحروق من الدرجة الرابعة، وليس حروقًا من الدرجة الثانية كما كان يعتقد سابقًا.

ويشار إلى أن هذا هو الهجوم العنيف الثاني على لاعب كرة قدم ماليزي خلال شهر، إذ تعرض لاعب آخر في المنتخب الوطني يدعى أخيار رشيد، البالغ من العمر 25 عاماً، لهجوم من قبل لصوص مسلحين في شقته في وسط مدينة كوالالمبور بعد عودته من جلسة تدريبية، الأسبوع الماضي وأصيب بجرح يبلغ طوله 4 سم (1.5 بوصة) في جبهته، وفقا للشرطة.