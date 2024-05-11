دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة بين نادي الهلال ونظيره الحزم، في ملعب الأول، السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، هدفاً غريباً لصالح صاحب الأرض والضيافة.

فعند الدقيقة 39 من زمن المباراة، ارتكب لاعب نادي الحزم، أحمد الجويد، خطأ فادحًا، ليتسبب في تلقي فريقه هدفًا.

وكان أحمد الجويد قد أعاد الكرة بطريقة خاطئة من خارج منطقة الجزاء لحارس مرماه، إبراهيم زايد، لكن الأخير عجز عن تسلم الكرة، قبل أن تدخل الشباك.

ويلعب فريق "الأزرق الهلالي" مع ضيفه الحزم في الجولة الـ 31 من دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023.

ويتصدر نادي الهلال صدارة ترتيب أندية المسابقة برصيد 86 نقطة، بينما يقع نادي الحزم في المركز الثامن عشر بـ 20 نقطة.