بكلمات مؤثرة.. رومارينيو يودّع جماهير نادي اتحاد جدة السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف رومارينيو، لاعب اتحاد جدة السعودي، بأنه سيرحل عن الفريق مع نهاية منافسات الموسم الجاري 2024/2023، وبعد أن قضى قرابة 6 أعوام مع "النمور".

وتحدّث رومارينيو لقناة "SSC" السعودية، بعد خسارة اتحاد جدة من نظيره الاتفاق بخماسية نظيفة، الجمعة، وضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري "روشن" السعودي.

قال رومارينيو: "بالطبع الخسارة شيء محبط، محزن بالنسبة لنا وللجماهير أيضاً، لكلّ من يلعب في نادي الاتحاد ويحب النادي، لكننا نعاني من الإصابات والتي تسببت في غياب بعض اللاعبين، ليس بعذر، لكن الوضع كان صعباً جداً، خسرنا لاعبينا في مباريات كثيرة هذا الموسم، أشكر جماهير الاتحاد لم ننهِ الموسم بالطريقة التي يرغبون بها".



وحرص رومارينيو على توجيه رسالة لمشجعي الفريق، إذ قال: "أشكر الجمهور على الحب والدعم طوال هذا الوقت، أنا عشت كل شيء في نادي الاتحاد، اللحظات السعيدة واللحظات السيئة، استفدت من هذه الخبرة التي اكتسبتها، وأنا ممتن وشاكر لجماهير الاتحاد بما أن هذه المباراة الأخيرة لي في ملعبنا (الجوهرة المشعة)".

وتابع قائلاً: "سعيد جداً بالفترة التي قضيتها في نادي الاتحاد، هذا الموسم لم يكن كما نريده، كنا دون المستوى بشكل كبير، الجمهور سيبقى في قلبي دائماً".

وعن أجمل اللحظات التي عاشها مع فريق "النمور"، قال اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 33 عاماً: "كنا نقاتل للهروب من مراكز الهبوط في السنوات الأولى لي مع النادي، وبعد هذه الفترة نجحنا في تحقيق لقب الدوري السعودي وكأس السوبر (الموسم الماضي)، هذه اللحظات لن أنساها أبداً وستبقى في قلبي للأبد".