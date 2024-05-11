دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر الرئيس التونسي، قيس سعيد، باتخاذ إجراءات فورية، بعد واقعة إخفاء العلم التونسي على هامش بطولة الماسترز المفتوحة للسباحة المٌقامة في المسبح الأولمبي بمدينة رادس.

وأفادت وكالة الأنباء التونسية أن سعيد ترأس، مساء الجمعة، اجتماعًا بقصر الحكومة بالقصبة إثر زيارته إلى المسبح الأولمبي برادس، وأنه أمر "باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري"، بسبب وضع قطعة من القماش على جدارية مرسومًا عليها العلم التونسي داخل المسبح الأوليمبي.

وقال سعيد إن "عدم رفع الراية التونسية في تونس "لا مجال للتسامح بشأنه"، وإنه "تطاول على الوطن وعلى دماء الشهداء"، مؤكدًا "على ضرورة تحديد المسؤولية لكل من قام بهذه الجريمة"، حسبما قال في مقطع فيديو للاجتماع نشرته صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك.

وانتقد الرئيس التونسي من قال إنهم "يرتمون اليوم في أحضان الاستعمار والاحتلال"، قائلا إنه "لا مكان لهؤلاء بين التونسيين ولن يبقى الأمر دون جزاء"، وأضاف أنه "لا مكان في تونس لمن يحن إلى تفكيك الدولة ولمن يعيش في ظل دستور 2014". وزعم أن "أعداء الوطن"، حسب تعبيره، "يرتبون لذلك إلى اليوم في الكواليس داخل تونس وخارجها".

وأجرى قيس سعيد زيارة، الجمعة، إلى المسبح الأولمبي برادس، الذي يحتضن منافسات النسخة السابعة لبطولة تونس المفتوحة للماسترز للسباحة، في الفترة من 8 إلى 12 مايو/أيار بمشاركة 20 بلدًا.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الشباب والرياضة حلّ مكتب الجامعة التونسية للسباحة (الاتحاد التونسي للسباحة)، وإقالة مسؤولين بينهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وذلك بعد أن "أسدى (الرئيس التونسي) تعليماته باتخاذ إجراءات فورية"، حسب بيان للوزارة.