دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق رجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال، السبت، على فوز نادي الهلال بلقب دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023، للمرة التاسعة عشر على مر تاريخ مشاركاته في المسابقة.

وكان فريق "الأزرق الهلالي" قد حقق اللقب بعد ضمان استمراره في صدارة جدول الترتيب برصيد 89 نقطة وبفارق 12 نقطة عن ملاحقه النصر، قبل 3 جولات من الختام.

وقال الوليد بن طلال عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا)، مهنئًا نادي الهلال وأنصاره: "نبارك لإدارة ولاعبـي وجمهـور نادي الهلال العظيم فوزه بكأس الدوري بدون أي خسارة إلى الآن".

وعدّد رجل الأعمال السعودي الألقاب التي حققها فريق "الأزرق الهلالي" في الموسم الحالي: "١- كأس موسـم الريـاض، ٢- كأس السوبر السعودي، ٣- كأس الدوري السعودي، (والـعـــداد مــاشـي)".

ويُعرف الوليد بن طلال بأنّه أحد أكبر داعمي الهلال، إذ سبق وأن قدّم عددًا من المكافآت المالية للفريق، فيما يعتبر النادي الأكثر فوزًا بلقب الدوري السعودي، ثمّ يليه اتحاد جدة والنصر بواقع 9 مرات.