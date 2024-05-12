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نشر الأحد ، 12 مايو / أيار 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- احتفل لاعبو وكوادر نادي ريال مدريد بتحقيق لقب الدوري الإسباني (لا ليغا) هذا الموسم 2024/2023، في ساحة "بلاثا دي سيبيليس" في مدريد، الأحد.

وملأ المشجعون الساحة، ورافق احتفال الفريق باللقب الـ36 الموسيقى والهُتافات، واللافتات التي كُتب عليها "أبطال 36" و "شكراً مدريديستا".

كما رقص اللاعبون وغنوا إلى جانب جماهير فريق "الميرنغي"، ووجهوا الشكر لأنصارهم الذين لعبوا دوراً بارزاً في التتويج باللقب.

وتفاعل مستخدمون لمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع فيديو لمدرب نادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، ولاعبه إدواردو كامافينغا، إذ قال المدرب الإيطالي خلال الاحتفال إنه يحلم بالرقص مع اللاعب الفرنسي، وقد رقصا معاً.

إليكم أبرز التعليقات على رقصة أنشيلوتي وكامافينغا: