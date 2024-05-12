بحضور عائلته.. هكذا احتفل نيمار بفوز نادي الهلال بلقب الدوري السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حضر اللاعب نيمار دا سيلفا وعائلته مباراة بين نادي الهلال ونظيره الحزم، التي أقيمت على أرض ملعب الأول، السبت، وضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشوهد نيمار وابنته على المدرجات وهما يحتفلان بتسجيل فريق "الأزرق الهلالي" لأحد الأهداف في شباك ضيفه الحزم.

وكان نادي الهلال قد حقق الفوز على منافسه الحزم بنتيجة 1/4، ليحصد لقب دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023، بعد ضمان استمراره في صدارة جدول الترتيب قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.

وعقب إعلان فوز فريق "الأزرق الهلالي" باللقب، حرص نيمار دا سيلفا على مشاركة زملائه في الاحتفال، إذ نزل للمستطيل الأخضر وعانق رفاقه ومدربه جورجي جيسوس ووجّه لهم التحية، وسط أفراح الجماهير.

ولم يظهر اللاعب البرازيلي كثيراً في هذه المسابقة خلال الموسم الجاري، نظراً لتعرضه لإصابة بالغة قد تسببت في غيابه عن الملاعب لفترة زمنية طويلة.

واقتصرت مشاركة نيمار (32 عاماً) في الدوري السعودي للمحترفين على 3 مباريات فقط، صنع خلالها 3 أهداف.