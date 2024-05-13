علي بن الحسين يعلق على طلب إلغاء عضوية إسرائيل في الفيفا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، الأحد، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "تحت الاختبار لممارسة واجباته نحو سياسة حقوق الإنسان"، قبيل نظر طلب فلسطيني بعزل إسرائيل من عضوية الفيفا.

وكتب الأمير علي بن الحسين، في تدوينة عبر منصة إكس (توتير سابقًا): "مشاركة الشباب وحماية حقوقهم الإنسانية من أهم مبادئ كرة القدم التي طالما كانت مصدر فخر لي خلال مسيرة عملي في هذا المجال. لكن ما يحدث في فلسطين يضع الاتحاد الدولي لكرة القدم تحت الاختبار لممارسة واجباته نحو سياسة حقوق الإنسان".

وأضاف، في تدوينة ثانية: "مع اقترابنا من مؤتمر الفيفا 2024، نجتهد كما هو الحال دائمًا إلى تحقيق العدالة والإنسانية والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ".

تأتي تصريحات الأمير علي بن الحسين قبيل تصويت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (كونغرس الفيفا)، خلال اجتماعها الجمعة المقبل في تايلاند، على طلب الاتحاد الفلسطيني للعبة بعزل إسرائيل من عضوية فيفا.

في بيان أصدره في مارس/أذار الماضي، قال الاتحاد الفلسطيني إن 99 لاعبًا فلسطينيًا قٌتلوا منذ بدء الحرب في غزة"، إضافة إلى "تدمير مرافق كرة قدم".

آنذاك، أكد رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، شلومي بارزيل، على "التزم الاتحاد الإسرائيلي دومًا بأنظمة فيفا".