دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد أنجي بوستيكوغلو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، على أن فريقه سيلعب من أجل تحقيق الفوز عندما يواجه نظيره مانشستر سيتي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ويحتاج مانشستر سيتي لتحقيق الفوز أمام توتنهام هوتسبير وفي المباراة الختامية من المسابقة أمام وست هام، لتحقيق لقب البريميرليغ، على حساب نادي أرسنال، إذ يعد الأخير منافسه المباشر على اللقب.

ويرغب بعض من مشجعي توتنهام هوتسبير بخسارة فريقهم أمام مانشستر سيتي، لإتاحة الفرصة أمام لاعبي بيب غوارديولا بتحقيق اللقب، وليخسر غريمهم التقليدي، أرسنال، فرصة التتويج بالمسابقة.

ويعتبر أرسنال الغريم الأزلي لتوتنهام هوتسبير، وتعد مواجهة الفريقين من أكثر المواجهات التنافسية في إنجلترا.

وفي مؤتمر صحفي، قال بوستيكوغلو: "إذا كنت تستخدم منصات التواصل الاجتماعي فإن 99% (من الجماهير) يرغبون بخسارة توتنهام أمام مانشستر سيتي، لكن من فضلكم لا أحد يخبرني بأن منكم من يريد هذا".

وأضاف: "إذا كان أحدكم يتمنى ذلك فهو بحاجة إلى المشورة، أنا أفهم التنافس، لكن لن أفهم أبداً أي شخص يريد خسارة فريقه".

وتابع قائلاً: "سنحاول الفوز فقط، إنها فرضية بسيطة وأساسية، كيف يشعر الناس بهذا؟!..أنا غير منزعج ولا أهتم حقًا...لكن كيف سنصبح فريقًا يفوز بالألقاب إذا لم نفز بالمباريات الكبيرة".