دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، صحة تقارير صحفية قد زعمت باقترابه من تولي المهام الفنية لنادي مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، بدلاً عن المدرب إريك تين هاغ.

وكانت تقارير قد ذكرت أن ساوثغيت وتوماس توخيل وغراهام بوتر من بين مرشحين لقيادة فريق "الشياطين الحمر" في حال انتهاء مشوار تين هاغ مع النادي.

وفي تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، قال غاريث ساوثغيت ردًا على هذه المزاعم: "ليس لها صلة على الإطلاق، لم يكن هناك أي محادثات (مع إدارة النادي)، لدي شيء واحد يجب التركيز عليه، وهو تحقيق أكبر قدر ممكن من النجاح في كأس الأمم الأوروبية مع إنجلترا، كلّ شيء آخر خارج ذلك لا يهمني تمامًا".

وأضاف: "إذا بدأتُ الحديث عن ذلك (الشائعات)، فسوف أكون مشتتاً بالفعل عما أفعله، لذلك، أعتقد أن البلاد تتوقع أن يكون تركيزي منصبًا على منتخب إنجلترا فقط".

وأكد المدرب، البالغ من العمر 53 عامًا، على أنه يطمح بقيادة منتخب "الأسود الثلاثة" إلى تحقيق لقب "يورو" 2024.

وسبق أن نفى ساوثغيت المزاعم ذاتها، إذ قال في مارس/ آذار الماضي: "أنا أتولى تدريب منتخب إنجلترا، لذا ليس لدي أي وقت لهذا النوع من الأشياء حقاً، تركيزي فقط على كأس الأمم الأوروبية المقبلة".

ويعاني مانشستر يونايتد من سوء النتائج هذا الموسم 2024/2023، إذ يقع في المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) برصيد 54 نقطة.