دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وجود أزمة مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، مشيرًا إلى أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا من أفضل اللاعبين حول العالم.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية (وكالة أنباء الشرق الأوسط) تصريحات حسام حسن، على هامش جلسة جمعت مدرب منتخب "الفراعنة" مع الصحفيين، الاثنين.

وقال حسام حسن: "لا توجد أزمة بيني وبين صلاح، ونتواصل معه بشكل طبيعي، هو واحد من أفضل اللاعبين حول العالم، وهذه حقيقة لا تقبل النقاش".

ومن المقرر أن يتواحد نجم "الريدز" في معسكر منتخب بلاده في يونيو/ حزيران المقبل، لخوض مواجهتين أمام منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتابع حسام حسن، قائلاً: "تصفيات المونديال ليست سهلة كما يتحدث البعض، وخريطة الكرة الإفريقية تغيرت كثيرًا، والكل تابع نهائيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، ومستوى كلً المنتخبات أصبح مرتفعًا، أرفض تمامًا تهيئة الرأى العام بأن منتخبنا حسم تأهله للمونديال".

وأكمل: "منتخب مصر يملك 8 لاعبين محترفين فقط، في الوقت الذي يضم فيه منتخب بوركينا فاسو 28 لاعبًا محترفًا، يجب مصارحة الجماهير بصعوبة الأمر، الكرة المصرية تواجه حاليًا صعوبات عديدة".

وواصل حسام حسن: "هناك ضيق وقت للتجهيز للمباراتين، وموعد الأجندة الدولية لن يسمح لنا بالإعداد الجيد"، لافتًا أنه قد طلب بدء المعسكر قبل 4 أيام من موعد الأجندة الدولية.