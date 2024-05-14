هل مانشستر سيتي يفوز بالألقاب بسبب المال؟ هكذا رد بيب غوارديولا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفض بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، إرجاع نجاح الفريق في السنوات الأخيرة إلى المال، قائلاً إنه إذا كان هذا هو العامل الحاسم، فإن هناك 3 فرق "كان يجب أن تفوز بجميع الألقاب".

وأصبح السيتي قريباً جداً من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) في الموسم الجاري 2024/2023، وللمرة الرابعة على التوالي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي: "منذ سنوات قال الناس إن الأمر سهل بالنسبة لمانشستر سيتي (في الفوز بلقب البريميرليغ) بسبب المال، والآن قالوا إن الأمر أصبح مملاً (بسبب هيمنة الفريق. إنه ليس كذلك، إنه أمر صعب للغاية، لو كان المال فقط سبب النجاح، كان ينبغي لمانشستر يونايتد أن يفوز بجميع الألقاب، ثمّ تشيلسي وأرسنال".

وأضاف: "لقد أنفقوا الكثير من المال في السنوات الخمس الماضية أكثر منا، ينبغي أن يكونوا على منصات التتويج، ولهذا السبب، لا ينبغي أن يكون جيرونا في دوري أبطال أوروبا، ولا ينبغي لليستر سيتي أن يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ سنوات، الآن أصبح الأمر مملاً؟ إنه ليس مملاً، من الصعب جداً أن نكرر الفوز بلقب البريميرليغ".

وكان نادي ليفربول قد خسر فرصة تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في الجولات الأخيرة، قال بيب غوارديولا: "لقد رأيتُ ليفربول في الأسابيع الأخيرة، هل تعرف الطريقة التي يخسرون بها الفرص؟..هي عدم القتال حتى النهاية، لقد شاهدتُ مبارياتهم الماضية، الفرص التي أضاعوها لا تصدق".

وتابع قائلاً: "هل هم الخاسرون؟، لا، إنهم فريق لا يصدق، ونفس الفريق الذي يقاتل معنا لسنوات عديدة، الشيء المهم هو أن ليفربول هو الفائز، لأنه قاتل من أجل تحقيق 4 ألقاب (في الموسم الحالي)".