بـ"رسالة عاطفية".. رافاييل فاران يودّع نادي مانشستر يونايتد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي، رحيل اللاعب الفرنسي رافاييل فاران عن صفوفه في ختام منافسات الموسم الجاري 2024/2023.

وكان فاران قد ارتدى قميص "الشياطين الحمر" في صيف 2021، ومنذ ذلك الحين شارك في 93 مباراة مع الفريق، وحقق معه لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وقال نادي مانشستر يونايتد: "الجميع في النادي يتقدمون بالشكر لرافاييل فاران على كل ما قدمه للنادي، ويتمنون له التوفيق في مستقبله".

فيما نشر اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 31 عاماً فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قال فيه: "يا رفاق، يا أنصار مانشستر يونايتد، لقد كانت سنوات قليلة رائعة قضيتها مع هذا النادي المميز ومن الرائع ارتداء هذا القميص".

وأضاف: "المرة الأولى التي ذهبت فيها إلى ملعب أولد ترافورد كلاعب في مانشستر يونايتد كانت مجنونة، وكانت الأجواء مذهلة، لقد وقعت في حب النادي والمشجعين، عليك أن تلعب مع هذا الفريق لكي تفهم ما يمثله ذلك".

وتابع قائلاً: "على الرغم من حقيقة أننا مررنا بموسم صعب، إلا أنني متفائل للغاية بالنسبة للمستقبل، جاء الملاك الجدد بخطة واضحة واستراتيجية رائعة".

وأتمّ فاران: "سوف أراكم في ملعب أولد ترافورد لأقول وداعاً في المباراة الأخيرة على أرض الفريق هذا الموسم، وسيكون يوماً عاطفياً للغاية بالنسبة لي، بالتأكيد."