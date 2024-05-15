دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف رد فعل بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بعد هجمة خطيرة على مرمى فريقه، خلال مواجهة توتنهام هوتسبير، أنظار المتابعين.

ففي الدقيقة 86 من زمن المباراة كانت النتيجة تشير لتقدم فريق "السيتيسينز" بهدف دون مقابل، قبل أن يتحصل فريق "السبيرز" على هجمة كادت أن تؤدي إلى إحراز هدف التعديل.

وكان سون هيونغ مين قد انفرد بحارس مرمى مانشستر سيتي، ستيفان أورتيغا، وسدد الكرة نحو الشباك، لكنّ الحارس نجح في التصدي لها.

وشعر غوارديولا بالصدمة خلال هجمة فريق "السبيرز"، قبل أن يفقد توازنه ويسقط أرضاً عقب إنقاذ الحارس ستيفان أورتيغا.

وساهم تصدي ستيفان أورتيغا في الحفاظ على تقدم "السيتيسينز"، قبل أن ينجح الفريق في إضافة الهدف الثاني بعد مرور دقائق على هذه الهجمة.

وحقق لاعبو بيب غوارديولا فوزاً هاماً على مضيفهم، توتنهام هوتسبير، بنتيجة 0/2، وضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

واقترب مانشستر سيتي كثيراً من تحقيق لقب البريميرليغ هذا الموسم 2024/2023، إذ يبعده عن اللقب الفوز على وست هام يونايتد في الجولة الختامية من المسابقة.