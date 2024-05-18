دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قضت محكمة مصرية، السبت، بقبول طعن 121 طاعنًا، بينهم نجم منتخب مصر والأهلي السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال البارز صفوان ثابت ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، إضافة إلى عدد من قيادات جماعة الإخوان، على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وقررت محكمة النقض قبول الطعون وإعادة نظر الموضوع أمام دائرة جنائية مغايرة بمحكمة الجنايات، بحسب صحيفة "الأهرام" الرسمية.

بينما أوضحت الصحيفة أن القرار "لم يغير من الموقف القانوني للمدرجين وعددهم نحو 1526، كما لن يؤثر حكم اليوم في أحكام وقرارات التحفظ الأموال للمدرجين أو رفع أسمائهم من قوائم الكيانات الإرهابية وترقب الوصول".

ويستفيد من القرار الصادر، السبت، جميع المدرجين بالقرار وهم 1529 شخصًا المعلنة أسماؤهم وقتها، ومن بينهم عدد كبير من الشخصيات العامة.

في سياق متصل، قال المحامي خالد علي، في منشور بصفحته على فيسبوك: "اليوم محكمة النقض قضت لصالحنا بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب فى القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة".

وأوضح على أنها "القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة (أبو تريكة) والتى تضم ما يزيد على 1500 متهم، وتم إدراجهم منذ 2017 بموجب حكم محكمة الجنايات، وقضت النقض حينها بإلغاء حكم الإدراج، فقامت النيابة بتقديم طلب جديد فى 2018 لإدراجهم لمدة خمس سنوات تنتهي 2023 ووافقت محكمة الجنايات هذا الطلب الأخير وأصدرت حكمها بإدراجهم لمدة خمس سنوات، ووافقت عليه محكمة النقض حينها ورفضت جميع الطعون التى قدمت على حكم الجنايات".

وتابع: "كنا نظن أن الملف سينتهي عند هذا الحد لكن فوجئنا بالنيابة في أبريل/نيسان 2023 تقدم طلب مد المدة لخمس سنوات جديدة بموجب الطلب 5 لسنة 2018 وقضت محكمة الجنايات في 12 أبريل/نيسان 2023 بالموافقة على طلب النيابة وإدراجهم على قوائم الارهاب، فقمنا بالطعن أمام محكمة النقض بموجب الطعن 12 لسنة 2023 واستمعت محكمة النقض لمرافعتنا اليوم، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها أمام دائرة أخرى".