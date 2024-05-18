دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، خلال اجتماع في بانكوك في تايلاند إن فيفا سيعقد اجتماعاً خاصاً لمجلسه خلال الشهرين المقبلين، لتحديد ما إذا كان سيتم إيقاف الاتحاد الإسرائيلي عن المشاركة في المنافسات الدولية.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد دعا إلى التصويت على حظر إسرائيل، قبل أن يصدر إنفانتينو هذا الإعلان، بسبب اتهامات بأن الاتحاد الإسرائيلي انتهك قواعد الفيفا خلال الحرب المستمرة في غزة.

وأضاف جياني إنفانتينو: "نظراً للحساسية الواضحة لهذه الأمور، سيكلف الفيفا، اعتباراً من الآن، لجنة قانونية مستقلة، لتحليل وتقييم الطلبات الثلاثة المقدمة من الاتحاد الفلسطيني، والتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح الأساسية للفيفا بالطريقة الصحيحة".

وتابع قائلاً: "من أجل ضمان عملية عادلة وواجبة، بالطبع، يجب أن يسمح هذا التقييم القانوني بمدخلات ومطالبات كلا الاتحادين الأعضاء".



وقال رئيس فيفا إن النتائج والتوصيات سيتم رفعها إلى جميع أعضاء مجلس الفيفا قبل حضور الاجتماع الاستثنائي، الذي من المقرر عقده قبل 20 يوليو/ تموز المقبل، إذ سيتم مناقشة اقتراح الاتحاد الفلسطيني بإيقاف إسرائيل عن خوض البطولات الودية.



قبل إعلان إنفانتينو، دعا رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، إلى اتخاذ إجراء فوري من قِبل الفيفا.

وقال جبريل الرجوب: "بينما أتحدث إليكم اليوم، فإن الشعب الفلسطيني، بما في ذلك أسرة كرة القدم الفلسطينية، يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة، إننا نشهد إبادة جماعية متلفزة على الهواء مباشرة تتكشف في غزة".

وأكمل الرجوب: "أطلب منكم الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والتصويت الآن، إن معاناة الملايين، بما في ذلك الآلاف من لاعبي كرة القدم، تستحق نفس القدر، إن لم يكن الآن فمتى؟..سيدي الرئيس، الكرة في ملعبكم".

ودعا الرجوب الفيفا إلى "تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي مؤقتاً في الفيفا بأثر فوري".

ودعمت أمين عام الاتحاد الأردني لكرة القدم، سمر نصار، جبريل الرجوب، قائلةً: "لسنا هنا للتداول حول المأساة الإنسانية، نحن هنا للتصويت، العالم يشهد ما سيفعله الفيفا اليوم".

وتابعت: "لقد وقف الفيفا على الجانب الصحيح من التاريخ من قبل عندما حظر يوغوسلافيا، وعندما حظر روسيا، وعندما حظر جنوب أفريقيا لأكثر من 20 عاماً، أعتقد أن لدينا دوراً يجب أن نقوم به اليوم".

ورداً على هذه الدعوات، قال رئيس الاتحاد الإسرائيلي، شينو موشيه زواريس: "اليوم، ربما أكثر من أي وقت مضى، أعتقد أن كرة القدم يجب أن تكون عنصراً أساسياً في شفاء الكسور والجروح، ومساعدتنا على التعافي، ولكن مرة أخرى، نواجه محاولة ساخرة وسياسية وعدائية من قِبل الاتحاد الفلسطيني للإضرار بكرة القدم الإسرائيلية".

وأردف: "بعد مرور 7 أشهر على ذلك اليوم الرهيب، إذ لم يعد من الممكن إقامة مباريات كرة القدم في أجزاء كبيرة من إسرائيل، شمالاً وجنوباً، وما زال أكثر من 130 إسرائيلياً محتجزين في غزة، فإنه من الظلم أنه حتى في هذه الظروف نجد أنفسنا نقاتل من أجل حقوقنا الأساسية، الحق في أن تكون جزءاً من اللعبة".

وفي تصريحاته الختامية، قال جياني إنفانتينو: "مثل الجميع، لقد شعرت بصدمة شديدة للغاية لما حدث في 7 أكتوبر في إسرائيل، ومثل أي شخص آخر، لقد شعرت بصدمة شديدة للغاية، وصدمت بشدة مما يحدث في غزة".

وأتمّ إنفانتينو: "أصلي من أجل كلّ هؤلاء الأشخاص الذين يعانون مما لا يمكن تصوره، وأريد مثلكم جميعاً شيئاً واحداً فقط، وهو السلام".