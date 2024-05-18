دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد النجم المصري محمد صلاح بمدربه يورغن كلوب، الذي قرر الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي في نهاية منافسات الموسم الجاري 2024/2023.

ونقلت شبكة "Sky Sports" البريطانية رسائل لبعض لاعبي فريق "الريدز"، حرصوا فيها على وداع مدربهم الألماني، الذي تولى تدريب النادي في عام 2015.

وقال صلاح عن كلوب: "أعتقد في البداية أنه في أول مكالمة أجريناها، الشيء الذي ظل عالقًا في ذهني هو (يورغن كلوب) أنه أوضح لي أنه يريدني أن آتي إلى هنا (ليفربول)، وأوضح لي أنه كان يبني فريقًا جديدًا في النادي، وأن ساديو ماني وفيرمينو موجودان هناك، وأرادني أن ألعب في الفريق".

وأضاف: "قال لي: سأقوم بتحسين كرة القدم الخاصة بك وسأمنحك الحرية لتفعل ما تريد، وبعد ذلك قلت حسنًا، سوف آتي، وجئتُ، ثمّ الباقي قد شاهده الجميع".

وتابع قائلاً: "كنا هنا لمدة 7 أو 8 سنوات معًا، لذا هناك الكثير من اللحظات (الجميلة) لاختيار أفضلها، ولكن أعتقد أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في تلك المباراة، عندما فاز تشيلسي على مانشستر سيتي، وأيضًا الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا هو شيء عالق في ذهني لأنه هناك الكثير من المشاعر المعنية".

وأكمل النجم المصري: "لقد طورني كلاعب بالتأكيد وساعدته كثيرًا كمدرب بالتأكيد، لقد ساعدنا بعضنا البعض كثيرًا، وقدمنا ​​كلّ شيء للنادي للفوز بالألقاب، يمكن للجميع رؤية ذلك".

وأتمّ محمد صلاح: "والشيء الذي تعلمته (خلال تجربتي مع كلوب) كإنسان، إنه إذا كنتُ في مشكلة أستطيع أن أتحدث معه وأسأله، أعتقد أننا سنحافظ على التواصل بيننا بالتأكيد إلى الأبد، مدى الحياة، لأنها ليست مجرد علاقة عمل بيننا، سنبقى على اتصال إلى الأبد".

وكان صلاح (31 عامًا) قد دخل في مشادة كلامية مع مدربه الألماني في مباراة سابقة ضمن مسابقة البريميرليغ هذا الموسم، قبل أن يتم حل الخلاف بينهما.