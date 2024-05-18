دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خاض ماركو رويس مباراته الأخيرة مع نادي بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني (بوندسليغا)، عندما واجه الفريق نظيره دارمشتات، على أرض ملعب الأول، السبت.

وكان ماركو رويس قد سجّل هدفًا، ساهم من خلاله بفوز نادي بوروسيا دورتموند على ضيفه دارمشتات بنتيجة 0/4، في الجولة الختامية الـ 34 من مسابقة بوندسليغا.

على هامش المباراة، حرص نادي بوروسيا دورتموند وجماهيره على توديع اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، الذي قضى مسيرته الكروية داخل أسوار الفريق، إذ تقرر رحيله مع نهاية منافسات الموسم الجاري.

واستقبلت الجماهير قائد الفريق، ماركو رويس، عند دخوله إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء قبل صافرة البداية، إذ صفقوا له ورددوا هتافات خاصة به.

وعند خروجه من المستطيل الأخضر، إذ تم استبداله في الدقيقة 82، وجه مشجعو نادي بوروسيا دورتموند التحية له، في حين قام لاعبو الفريق بعمل ممراً شرفياً له.

وعقب المباراة، احتفل أفراد الفريق بماركو رويس، وشوهد اللاعبين وهم يحملوه على الأكتاف، بينما ظهر اللاعب وهو يذرف الدموع.

وسيظهر ماركو رويس للمرة الأخيرة مع النادي الألماني، حينما يلاقي نظيره ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2024/2023.