رابطة "البريميرليغ" تكشف عن الفائز بجائزة لاعب الموسم.. من يكون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) فوز لاعب نادي مانشستر سيتي، فيل فودين، بجائزة أفضل لاعب في المسابقة هذا الموسم 2024/2023.

وقال فريق "السيتيسينز" عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، بعد فوز لاعبه بالجائزة: "فودين يحصد جائزة لاعب الموسم في الدوري الممتاز، نهنئ فيل على هذه الجائزة المستحقة".

وكان فيل فودين قد شارك في 34 مباراة مع نادي مانشستر سيتي في البريميرليغ خلال الموسم الجاري، وسجّل خلالها 17 هدفاً وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وتبقى للاعب البالغ من العمر 23 عاماً مباراة واحدة في المسابقة، إذ يستقبل فريق "السيتيسينز" نظيره وست هام يونايتد على أرض استاد الاتحاد، الأحد، وضمن منافسات الجولة الختامية الـ 38.

واقترب فيل فودين من الفوز برفقة فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام، وللمرة الرابعة على التوالي، إذ يتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 88 نقطة وبفارق نقطتين عن ملاحقه أرسنال.