بين الزمالك ونهضة بركان.. برأيك من سيحصد لقب الكونفدرالية الإفريقية؟

صورة للاعبي نادي الزمالك من مباراة الذهاب مع نهضة بركان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستضيف نادي الزمالك المصري نظيره نهضة بركان المغربي على أرض استاد القاهرة الدولي، الأحد المقبل، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت على الأراضي المغربية، قد انتهت لصالح نادي نهضة بركان بهدفين لواحد.

وسيسعى لاعبو فريق "الفارس الأبيض" للعودة بالنتيجة وقلب الموازين لصالحهم، في حين يأمل منافسهم في الحفاظ على تفوقه للظفر بلقب المسابقة هذا العام.

وسبق لنادي الزمالك وأن حقق اللقب على حساب نادي نهضة بركان، وذلك في نسخة 2019.

وتختلف التوقعات حول ما إذا كان فريق "الفارس الأبيض" قادراً على العودة واستعادة اللقب لخزائنه، أم أن الغلبة ستكون لنادي نهضة بركان، فما رأيك؟