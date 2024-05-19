موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني

(CNN) -- أكمل نادي باير ليفركوزن موسمًا غير مسبوق، بفوزه على نظيره أوغسبورغ بهدفين لواحد، السبت، ليصبح أول فريق في تاريخ الدوري الألماني (بوندسليغا) لا يخسر طوال موسم كامل.

بعد فوزه بقيادة المدرب تشابي ألونسو، حقق نادي باير ليفركوزن رقمًا قياسيًا، إذ لم يتذوق طعم الهزيمة في 51 مباراة متتالية بمختلف المسابقات، فيما حقق 28 انتصارًا في مسابقة بوندسليغا و6 تعادلات، في صدارة جدول الترتيب برصيد 90 نقطة.

وكان نادي باير ليفركوزن قد حسم لقب الدوري الألماني هذا الموسم 2024/2023 لصالحه، وذلك للمرة الأولى على مر تاريخه.

وأصبح ليفركوزن ثالث فريق في القرن الحادي والعشرين لا يخسر في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا خلال موسم واحد، إذ كان نادي أرسنال قد فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) في موسم 2004/2003 دون هزيمة، وكذلك نادي يوفنتوس حسم لقب الدوري الإيطالي في موسم 2012/2011 دون خسارة، وفقًا لشبكة "TNT Sports".

وكان جمهور باير ليفركوزن قد وقف دقيقة صمت عند الدقيقة 19.4 من زمن المباراة الختامية، تكريمًا للمشجعين الذين لم تتح لهم الفرصة لمشاهدة الموسم الخالي من الهزائم للنادي، ووُضعت رسالة على لوحة الملعب، جاء فيها "في قلوبنا تحتفلون معنا"، وكذلك احتفالاً بالعام الذي تأسس فيه النادي عام 1904.

ويشار إلى أن باير ليفركوزن سيخوض نهائي الدوري الأوروبي ضدّ نظيره أتالانتا الإيطالي في 22 مايو/ إيار، ثمّ نهائي كأس ألمانيا ضدّ نادي كايزرسلاوترن في يوم 25 من الشهر ذاته، مما يتيح أمام فريق تشابي ألونسو فرصة الفوز بالثلاثية هذا العام.