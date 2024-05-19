دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ودّع النجم المصري محمد صلاح المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي قرر الرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي مع ختام منافسات موسم 2024/2023.

وخاض صلاح المباراة الأخير له تحت قيادة كلوب، خلال فوز فريق "الريدز" على منافسه وولفرهامبتون واندررز بهدفين دون رد، على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، ضمن منافسات الجولة 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وعقب صافرة نهاية المباراة، أظهرت لقطات مصورة كلوب وهو يوجه بعض الكلمات إلى صلاح داخل المستطيل الأخضر، قبل أن يعانقان بعضهما، لتخطف هذه اللقطات أنظار المتابعين.

وكان صلاح قد قضى 7 مواسم تحت إشراف المدرب البالغ من العمر 56 عامًا، حققا خلالها عددًا من الألقاب، أبرزها: البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

كما كان مشجعو نادي ليفربول قد ودّع كلوب، إذ رفعوا "تيفو" في المدرجات يحمل اسمه ووجهوا التحية له رددوا هُتافات خاصة به، في حين بادلهم كلوب التحية.