هكذا كان رد فعل رياض محرز بعد سؤاله عن حقيقة خلافه مع مدرب أهلي جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى الجزائري رياض محرز، مهاجم أهلي جدة السعودي، صحة تقارير صحفية قد زعمت بأنه على خلاف مع المدير الفني للفريق، ماتياس يايسله.

وكانت تقارير قد ذكرت أن هناك أزمة بين محرز والمدرب ماتياس يايسله، بسبب تأخر المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً عن حضور تدريبات الفريق.

وكان رياض محرز قد سجّل هدفاً وصنع آخر، ليساهم في فوز فريقه أهلي جدة على أبها بنتيجة 1/5، على أرض ملعب الأول، السبت، وضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري السعودي للمحترفين.

وعقب المباراة وخلال تواجده في المنطقة الإعلامية المختلطة، قال أحد الصحفيين مخاطباً محرز: "هناك بعض الأخبار قبل المباراة عن وجود مشاكل بينك وبين مدربك بسبب تأخرك عن موعد التدريب".

وأبدى رياض محرز امتعاضه من السؤال، قبل أن يجيب، قائلاً: "ما هذا سؤال؟!..من فضلك، ماذا تعتقد أنني سأقول؟!..نعم وقد تأخرت عن التدريب، حتى لو تأخرت سيكون الأمر بيننا، لم أسمع هذه القصة أبداً، آسف".

وعن موسمه الأول مع النادي، قال: "أعتقد أنه كان جيداً، حصلنا على المركز الذي نستحقه، المركز الثالث في جدول الترتيب، لكن لم نكن جيدين بما نكفي لمنافسة المتصدر ووصيفه".

وتابع قائلاً: "إن شاء الله الموسم المقبل سيكون مختلفاً، آمل ذلك، أتمنى أن نستفيد من تجربة هذا الموسم في المستقبل، وسنأخذ الأمور الإيجابية ليكون الموسم المقبل بشكل أفضل".

ورفض المهاجم الجزائري التعليق على سؤال، حول ما إذا كان نادي أهلي جدة بحاجة لبعض اللاعبين الجدد لتدعيم صفوفه.