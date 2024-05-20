دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرصت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي على وداع المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي قرر الرحيل عن فريق "الريدز" في نهاية الموسم الحالي 2024/2023.

وقاد كلوب نادي ليفربول للمرة الأخيرة، حينما استقبل الفريق نظيره وولفرهامبتون واندررز، على أرض ملعب "أنفيلد"، الأحد، وضمن مباريات الأسبوع الـ38 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وكان مشجعو فريق "الريدز" قد تجمعوا خارج الملعب قبل بداية المباراة، واستقبلوا الحافلة الّتي كانت تقل يورغن كلوب ولاعبيه بشكل حافل.

داخل المستطيل الأخضر، رفع أنصار نادي ليفربول "تيفو" في المدرجات يحمل اسم المدرب البالغ من العمر 56 عامًا، ووجهوا له التحية ورددوا هتافات خاصة به، في حين بادلهم كلوب التحية.

وعقب المباراة، أقام أفراد الفريق ممرًا شرفيًا لكلوب، واستعراض الألقاب التي حققها النادي تحت قيادته.

وقال المدرب في رسالته الأخيرة: "أنا متفاجئ بالطبع، لكني سعيد جدًا، لم أصدق هذه الأجواء وأن أكون جزءًا من هذه العائلة، أن نحتفل بمثل هذه الطريقة هذا مذهل بالطبع، دائمًا ما تكون الأجواء رائعة، شكرًا على الدعم".

وأضاف: "هذه ليست النهاية بل مجرد البداية، لأني شاهدتُ اليوم فريقًا مليئًا بالمواهب والرغبة والإصرار والعزيمة، هذا جزء من التطور وما نحتاج إليه في هذا الفريق، قبل بضعة أسابيع لم أشعر بالراحة أو السعادة (بسبب قرار الرحيل)، لكن شاهدتُ الكثير من الأشياء وقلتُ للاعبين أن يؤمنوا بمقدرتهم دائماً،أن يؤمنوا بأنفسهم دائماً، وهذا ما فعله الفريق، وهذا هو الفارق،

وأتمّ كلوب:"هذا الفريق سوف يستمر ولن يتوقف عن تحقيق النجاحات، لدينا ملعب رائع وملعل من أفضل الملاعب التدريبية، لدينا أنتم (الجماهير)، أنتم القوة الخارقة في كرة القدم بالنسبة لنا".