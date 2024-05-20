مصر.. الزمالك يعيد لقب الكونفدرالية الإفريقية إلى خزائنه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي الزمالك المصري بلقب الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم 2024/2023، بعد تفوقه على نظيره نهضة بركان المغربي في الدور النهائي.

وكان فريق "الفارس الأبيض" قد تغلّب على نادي نهضة بركان في إياب نهائي المسابقة، بهدف نظيف أحرزه أحمد حمدي، في مباراة أقيمت على أرض استاد القاهرة الدولي، الأحد.

فيما كانت مباراة الذهاب، التي احتضنتها الأراضي المغربية، قد انتهت بفوز نادي نهضة بركان بهدفين لواحد، لتصب أفضلية الأهداف خارج الديار في صالح نادي الزمالك.

وأعاد فريق "الفارس الأبيض" لقب الكونفدرالية الإفريقية إلى خزائنه، إذ كان قد ظفر به في نسخة 2019، وعلى حساب المنافس ذاته، نهضة بركان.



وكتب حساب نادي الزمالك على منصة "إكس" بعد الفوز باللقب: "تفضل أمجادك قدام عيني، الكونفدرالية تعود لميت عقبة من جديد".