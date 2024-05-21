دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- برز عدد من اللاعبين العرب في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هذا الموسم 2024/2023، إذ نجحوا على صعيد تسجيل الأهداف وصناعتها، ليساهموا في تحقيق فرقهم لنتائج إيجابية، ومنهم من ساعد في الظفر بالألقاب.

ونستعرض فيما يلي قائمة بأبرز اللاعبين الذين ينشطون في أكبر دوريات القارة العجوز، على أن تصوتوا لصالح اللاعب الأفضل هذا الموسم.

محمد صلاح

شارك في 44 مباراة مع نادي ليفربول الإنجليزي، سجّل خلالها 25 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة، وحقق لقب واحداً برفقة فريقه هذا العام، إذ ظفر "الريدز" بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.

إبراهيم دياز

لعب 44 مباراة مع نادي ريال مدريد الإسباني، أحرز فيها 12 هدفاً وصنع 9 آخرين، وحقق برفقة فريقه لقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، إضافة إلى الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

يوسف النصيري

خاض 40 مباراة مع نادي نادي إشبيلية الإسباني، وهزّ الشباك 19 مرة، بينما صنع 3 أهداف.

عمر مرموش

ظهر في 41 مباراة مع نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، سجّل خلالها 17 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة.

سعيد بن رحمة

شارك في 36 مباراة مع نادي ليون الفرنسي، أحرز فيها 3 أهداف وصنع 6 آخرين.

سام مرسي

لعب 44 مباراة مع نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، وهزّ الشباك في مرتين بينما صنع 7 أهداف، وساهم في صعودة فريقه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).