دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، عن القائمة الأولية للفريق، لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024، المقرر إقامتها في ألمانيا.

وضمّت القائمة الأولية 33 لاعبًا، وقد شهدت غياب مهاجم نادي مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، إضافة إلى متوسط ميدان نادي أياكس أمستردام، جوردان هندرسون، وثنائي نادي تشيلسي رييس جيمس ورحيم ستيرلينغ

وعلّق ساوثغيت على عدم وجود اسم راشفورد في القائمة، قائلاً: "اللاعبون الآخرون في هذا المركز قد حظوا بموسم أفضل، هذا كل شيء"، إذ كان قد أحرز 8 أهداف في 42 مباراة مع فريق "الشياطين الحمر" هذا الموسم.

وردّ ماركوس راشفورد على قرار استبعاده من صفوف منتخب "الأسود الثلاثة"، إذ نشر عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام صورة لقائمة الفريق، وعلّق قائلاً: "أتمنى التوفيق لغاريث (ساوثغيت) واللاعبين كلّ التوفيق في البطولة القادمة".

وكان راشفورد، البالغ من العمر 26 عامًا، قد مثّل منتخب بلاده في 60 مباراة دولية، سجّل خلالها 17 هدفًا.